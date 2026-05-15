Камеру нового смартфона подняли на смех из-за ИИ

9to5Google: Камеру смартфона Sony высмеяли из-за ИИ, портящего фотографии

Новый смартфон Sony Xperia 1 VIII высмеяли из-за функций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание 9to5Google.

На неделе компания Sony представила новый смартфон Xperia 1 VIII, ориентированный на фотографов. На презентации фирма заявила, что аппарат поддерживает нейросеть Xperia Intelligence, которая способна обрабатывать снимки и видео, улучшая их. Специалисты портала, оценившие обработанные фотографии, заявили, что они выглядят намного хуже, чем оригиналы.

«Примеры Sony настолько неудачные, что возникает подозрение, не поменяла ли компания снимки местами», — удивились авторы. Они отметили, что все обработанные нейросетью фотографии выглядят сильно ярче, чем оригинальные фото, и из-за этого кажутся неестественными. Также ИИ значительно ухудшил цветопередачу и контрастность.

«Нейросети Sony просто активно подавляют детализацию, меняют цвета и портят снимок», — описали работу технологии журналисты. Авторы подытожили, что ИИ от Sony — воплощение худшей тенденции, когда искусственный интеллект «пихают» буквально во все.

В середине мая журналисты How-To Geek посетовали, что камера смартфонов Samsung так сильно выделяется из корпуса, что мешает пользоваться устройством. По словам авторов, из-за них аппарат начинает трястись, когда лежит на столе.