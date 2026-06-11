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11:54, 11 июня 2026Мир

Китай отменил встречи на высоком уровне с ЕС

FT: Китай отменил встречи на высоком уровне с ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай отменил встречи на высоком уровне с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, в этом месяце Пекин внезапно отменил две важные дипломатические встречи с ЕС на фоне нарастающей напряженности между двумя торговыми сверхдержавами из-за резкого роста китайского экспорта в страны блока.

По словам источников, китайские чиновники отменили два диалога в Пекине — обсуждение на министерском уровне вопросов цифровых технологий и еще один с участием заместителя генерального секретаря дипломатической службы ЕС Олофа Скоога.

«Две запланированные на этот месяц встречи были отменены китайской стороной в кратчайшие сроки», — передает издание слова собеседника.

Уточняется, что причины не были названы, но подобная тактика часто используется обеими сторонами для демонстрации недовольства политикой друг друга. В прошлом году ЕС отказался проводить ключевую экономическую встречу с Пекином в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса в многочисленных торговых спорах.

Ранее заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира. Он отметил, что воплощение в жизнь инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий мирового сообщества.

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