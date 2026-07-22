Россиянам назвали ответственных за возмещение ущерба при затоплении дома

Адвокат Жаров: Возмещать ущерб при затоплении дома должен владелец дамбы

Возмещать ущерб пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы должен владелец гидротехнического сооружения. Ответственных за потоп в домах назвал россиянам управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Жаров Группа» Евгений Жаров, пишут «Известия».

«Так как ущерб возмещается по классической гражданско-правовой модели, то обязанность возместить вред, причиненный в результате аварии, лежит на владельце гидротехнического сооружения (ГТС)», — пояснил специалист.

Поэтому жители Башкирии, чьи дома затопило из-за прорыва дамбы в Пермском крае, имеют право подавать иски именно к владельцу того самого ГТС вне зависимости от его местоположения. Адвокат подчеркнул, что единоразовые выплаты пострадавшим от властей редко покрывают реальную стоимость разрушенного жилья. И эта компенсация не отменяет права человека требовать полного возмещения компенсации от непосредственного виновника аварии — например, если прорыв дамбы случился из-за ненадлежащей эксплуатации, ошибок в расчетах или износа оборудования.

Ранее паводок обрушился на Пермский край. В зону подтопления попали 53 дома с участками. У некоторых зданий вода достигала уровня крыши.