Сравнение триумфа российских хоккеистов со взятием Рейхстага раскололо интернет

Пользователи сети после победы российских хоккеистов над сборной Германии на Олимпиаде в Пхенчхане посоревновались в создании мемов об их успехе. Одной из тем стало сравнение этого события со взятием Рейхстага, что вызвало споры в социальных сетях.

Так, сперва пользователи принялись распространять картинку, на которой изображены хоккеисты в красной форме, водружающие на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента олимпийский флаг (в связи с тем, что россияне выступали на Играх в Корее под нейтральным флагом из-за дисквалификации Олимпийского комитета России).

С этичностью мема согласились не все, вдобавок некоторые пользователи разглядели на нем, что форма игроков скорее похожа на экипировку клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингс».

Впоследствии появилось еще несколько различных шуток на данную тему, однако подобные сравнения тоже понравились не всем.

— Сатира в Украине (@SatiraInUkraine) 25 февраля 2018, 11:44

Также стала распространяться картинка, на которой красное знамя заменено на российский триколор, а древко — на клюшку. Этот мем, в частности, опубликовал в своем аккаунте в Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Затем он устроил голосование об уместности данного изображения и чуть позднее удалил твит с ним, попросив прощения, что, впрочем, не избавило его от шквала критики.

— укроп с ул. Мира (@xy_ukr1) 25 февраля 2018, 12:45

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