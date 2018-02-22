Фотограф показал уникального двуликого кота

Издание The Daily Mail обратило внимание на необычного кота, родившегося с четко разделенным разным окрасом на морде. Одна половина морды животного оказалась черного цвета, а другая — серого.

Британский короткошерстный кот живет во Франции. Снимки питомца сделаны французским фотографом, который специально наведался к хозяевам, чтобы запечатлеть в кадре уникального кота.

Такой окрас — довольно редкое явление, а животных с подобными особенностями называют химерами. Это происходит при слиянии двух эмбрионов в утробе матери на ранних стадиях развития. Явление химеры встречается среди многих видов животных, но четкое разделение шерсти двух разных расцветок на одной морде фиксируется крайне редко.

Химера — чудовище из древнегреческой мифологии с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом змеи.

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