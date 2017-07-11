Панорамное селфи превратило девушку в двуликое чудовище

Пользователь Reddit под ником JuddJasper показал пользователям фотографию, сделанную в режиме панорамной съемки, на которой у его девушки появилась вторая голова. На это обратило внимание издание Mashable.

Юзер уточнил, что тестировал функцию широкоугольного селфи, которая аналогична панорамному режиму, но снимается на фронтальную камеру.

В этом режиме съемки необходимо стоять неподвижно некоторое время, но девушка внезапно чихнула, чем спровоцировала «раздвоение» головы.

Пост набрал уже более 150 тысяч очков и 3,2 тысячи комментариев.

Некоторые пользователи согласились с тем, что вид девушки напоминает знаменитую пару театральных масок, одна из которых олицетворяет комедию, а другая — трагедию. Другие настаивают, что на снимке видно двуликое чудовище.

«Это же я снаружи и я внутри, когда меня просят сделать селфи», — отметил юзер под ником Muffinizer1.

Еще несколько юзеров обсудили возможное вселение демона в героиню снимка, но сошлись во мнении, что она в любом случае выглядит очень привлекательно.