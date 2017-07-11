Панорамное селфи превратило девушку в двуликое чудовище

Пользователь Reddit под ником JuddJasper показал пользователям фотографию, сделанную в режиме панорамной съемки, на которой у его девушки появилась вторая голова. На это обратило внимание издание Mashable.
My phone has a wide selfie feature similar to a panorama. You need to sit still for it to work. My girlfriend sneezed, and this happened. from pics
Юзер уточнил, что тестировал функцию широкоугольного селфи, которая аналогична панорамному режиму, но снимается на фронтальную камеру.
В этом режиме съемки необходимо стоять неподвижно некоторое время, но девушка внезапно чихнула, чем спровоцировала «раздвоение» головы.
Пост набрал уже более 150 тысяч очков и 3,2 тысячи комментариев.
Некоторые пользователи согласились с тем, что вид девушки напоминает знаменитую пару театральных масок, одна из которых олицетворяет комедию, а другая — трагедию. Другие настаивают, что на снимке видно двуликое чудовище.
«Это же я снаружи и я внутри, когда меня просят сделать селфи», — отметил юзер под ником Muffinizer1.
Еще несколько юзеров обсудили возможное вселение демона в героиню снимка, но сошлись во мнении, что она в любом случае выглядит очень привлекательно.