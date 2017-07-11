Британская полиция оставила трогательную записку хозяину марихуановой плантации

Полицейские долины Темзы в Великобритании обнаружили в городе Оксфорд скрытую марихуановую плантацию и оставили ее владельцу трогательную записку. Об этом сообщает BBC News.

О необычном инциденте стражи правопорядка сообщили в Twitter. Публикация набрала 146 ретвитов и 244 лайка.

«Упс! Мы разминулись, но обязательно позвоните нам на номер 101, чтобы обсудить дело. С любовью, TVP (Полиция долины Темзы — прим. "Ленты.ру")», — говорилось в записке.

При этом на бланке, предназначенном для оповещения британцев, которых полиция не застала в доме в момент визита, также значится фраза «xx», которая обычно употребляется для обозначения поцелуев.

Позднее сотрудники полиции уточнили, что никого не арестовали, но найденные плантации марихуаны были уничтожены.

В комментариях многие пользователи признаются, что шутка действительно удалась. Другие посетовали на то, что смешные записки отвлекают их от «расследования реальных преступлений».

В апреле полиция американского города Вайоминг (штат Миннесота) опубликовала в Twitter фотографию сломанного зонтика для коктейлей, который стал причиной обращения в правоохранительные органы. Оказалось, что житель Вайоминга обнаружил пакет с зонтиком в сумочке своей жены, и по какой-то причине решил, что это наркотики.