В сети высмеяли перепутавшего зонтик для коктейля с наркотиками американца

В сети активно обсуждают опубликованную в Twitter полицией американского города Уайоминг (штат Миннесота) фотографию сломанного зонтика для коктейлей, который стал причиной обращения в правоохранительные органы. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Житель Уайоминга обнаружил пакет с зонтиком в сумочке своей жены, по какой-то причине решил, что это наркотики, и обратился в полицию.

Твит был опубликован в начале апреля, но начал набирать вирусную популярность только сейчас.

Многие пользователи Twitter были поражены тем, что мужчина не стал обсуждать найденное с женой, а обратился напрямую в правоохранительные органы. По их мнению, он допустил все возможные ошибки, которые могут разрушить брак.

Другие юзеры оказались слишком озадачены тем, как он смог разглядеть в зубочистке и клочке бумаги наркотики. Они выразили подозрения, что мужчина и сам мог быть в состоянии наркотического опьянения.

Некоторые начали активно раздавать советы пострадавшей жене: по мнению пользователей, она просто обязана его бросить.

Надпись на футболке: «Брось его»

Тем не менее нашлись люди, попытавшиеся защитить доносчика. К примеру, пользователь под ником @PaulWartenberg подметил, что в Уайоминге не так-то просто достать зонтик для коктейлей.