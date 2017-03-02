В соцсетях пригрозили судом автору фотографии «тошнотворной» пиццы

Фотография пиццы с зеленым горошком под майонезом вызвала возмущение в Twitter. Вкусовые предпочтения автора снимка вызвали недоумение у пользователей платформы микроблогов.

«Пицца с горошком и майонезом?! Да, пожалуйста»

Как отмечает Mashable, микроблогеры призвали сплотиться, чтобы «победить это зло».

«Я буду драться с тобой, как только меня перестанет тошнить», — прокомментировал фото Оуэн Ханс.

«Я звоню в полицию», — пригрозил другой пользователь. «911?.. Я хочу сообщить о преступлении, которое совершается прямо сейчас», — отреагировал whiskey_neat.

Кое-кому показалось, что пицца с зеленым горошком и майонезом свидетельствует о том, что бог оставил жителей Земли.

Портал BuzzFeed попросил читателей ответить на вопрос, при каких обстоятельствах они бы согласились съесть пиццу, на «которую невозможно смотреть». 18 процентов заявили, что готовы съесть ее за тысячу долларов. Еще 15 процентов сочли ее вовсе несъедобной. 13 съедят ее только за 100 тысяч долларов и больше.