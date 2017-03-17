Интернет и СМИ
 

Британские полицейские ворвались в групповой чат студентов за советом

Перейти в «Мою Ленту»

Студент Кардиффского университета Лоуренс Корт (Lawrence Court) рассказал в своем Twitter о необычной переписке с полицейскими, которые ворвались в групповой чат. На это обратило внимание издание Mashable.

По словам парня, от лица его друга Кэмерона в коллективную беседу учащихся включились стражи порядка. Они рассказали, что наткнулись на пьяного парня и решили отвезти его домой. Но владелец телефона был настолько нетрезв, что не смог внятно произнести адрес.

Сначала участники чата не поверили в эту историю и посчитали ее неудачной шуткой. Но полицейские решили доказать, что ситуация абсолютно реальна, и запостили в беседу селфи.

Корт опубликовал скриншоты из чата в своем Twitter, после чего пост стал вирусным. За несколько дней публикацию лайкнули почти 68 тысяч человек, еще более 21 тысячи сделали репост.

В начале марта сотрудники отдела полиции Балтимора (штат Мэриленд, США) опубликовали в Facebook фотографию необычного оружия, которое изъяли у задержанного мужчины. Оказалось, что на снимке был антикварный пистолет времен Гражданской войны в США. Комментаторы тут же решили, что задержанный — путешественник во времени.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Police interrupt students' group chat in the most spectacular way
В США поймали «путешественника во времени» с наркотиками и пистолетом
Последние новости
В Японии впервые прошли учения на случай ракетной атаки КНДР
При извержении Этны пострадала съемочная группа BBC
Отвергнутый дамой дедушка стал любимцем женщин в соцсетях
Новосибирский ученый рассказал о трех годах рабства на ферме в Казахстане
В Госдуме сравнили транспортную блокаду Донбасса с методами Гитлера
Красноярская пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош
Найден древнейший участок земной коры
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:03 Сегодня

«Уберите меня из интернета!»

Как украинская судья и «опасный поцык» оказались в ловушке сетевой популярности
16:44 15 марта 2017

На официальном сайте ЛДПР опубликовали ссылку на порносайт с изнасилованиями

07:53 Сегодня

При извержении Этны пострадала съемочная группа BBC

16:14 15 марта 2017

Выпуск журнала «Компания» приостановлен

Интернет и СМИ
 — 
00:03 15 марта 2017

В поисках хайпа

Как телеканалы разжигают скандалы ради рейтингов и славы в интернете
07:41 Сегодня

Отвергнутый дамой дедушка стал любимцем женщин в соцсетях

15:02 15 марта 2017

Турецкие хакеры взломали тысячи аккаунтов ради свастики и «османской пощечины»

04:55 Сегодня

Итальянский наркоторговец-сибарит выдал себя фотографиями в Facebook

Интернет и СМИ
 — 
10:04 27 февраля 2017

С донышка постучали

Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
00:10 Сегодня

Самая популярная Instagram-персона призналась в ненависти к соцсетям

22:22 16 марта 2017

Суд в Москве отказался арестовывать журналиста Regnum по запросу Минска

17:41 16 марта 2017

В сети возненавидели рекламу хлопьев за «нарушение законов физики»

Россия
Принесите-ка мне, звери, ваших детушек
Как бизнес на живых игрушках десятилетиями остается законным в России
«Придут батальоны и начнут резню»
Российские политики о том, почему Донбасс оказался в блокаде и что с этим делать
«"Исламское государство" может расползтись как опухоль»
Зампред комитета Госдумы по обороне — о роли России в Сирии и Донбассе
В Госдуме сравнили транспортную блокаду Донбасса с методами Гитлера
СМИ выяснили имя еще одного вероятного преемника Чуркина
Неизвестный пригрозил взорвать жилой дом в Москве
Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе
Все материалы
Мир
A Socialist party activist glues a poster for Francois Hollande, Socialist party candidate in the French 2012 presidential election, over a poster of Nicolas Sarkozy, France's President and UMP candidate, along a street in Reze near Nantes, April 12, 2012Грехи, грешки и прегрешения
Как скандалы с кандидатами в президенты Франции влияли на исход выборов
Артем А. Кобзев: «У этой истории будет продолжение»
Голландские власти показали, насколько Европа устала от Эрдогана
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Госдеп США предупредил о серьезных последствиях транспортной блокады Донбасса
В Японии впервые прошли учения на случай ракетной атаки КНДР
Болгария отозвала из Турции своего посла
Сирия призвала коалицию во главе с США прекратить бомбить районы дамб
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоВвести паспортный контроль
Зачем Порошенко решил бороться с двойным гражданством на Украине
Порошенко назвал успех Рютте на выборах в Нидерландах победой над популизмом
Алмазбек АтамбаевЕму ли быть в печати
Почему президент Киргизии так боится критики в российской прессе
В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека
Новосибирский ученый рассказал о трех годах рабства на ферме в Казахстане
Суд Одессы конфисковал заходившее в порты Крыма судно из Танзании
Главный налоговик Украины освобожден под залог в 100 миллионов гривен
Все материалы
Финансы
Federal Reserve Chair Janet Yellen speaks during a news conference after a two day Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in WashingtonОт Федрезерва с любовью
Поможет ли ФРС США разморозить экономику России
Украинский Сбербанк заявил об отсутствии опасности для интересов клиентов
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Британская инфляционная корзина пополнилась «хипстерскими» самокатами и джином
Сбербанк научится читать по губам
Кудрин пригрозил Киеву эффектом бумеранга от санкций против российских банков
Сбербанк назвал санкции Киева дискриминацией
Все материалы
Бизнес
«Климатический идеализм на грани слабоумия»
Зачем Россия лоббирует введение углеродного сбора
Турция приостановила импорт российского зерна
Потанин назвал главный тезис разговора с Путиным
«Аэрофлот» стал лидером среди российских компаний в сфере онлайн-услуг
«Аэрофлот» увеличит количество российских самолетов в парке до 40 процентов
На Колыме открыли новое промышленное месторождение золота
Выручка «Мегафона» в 2016 году составила 316 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
Вгонять краску
Как зарабатывают криминальные деньги на рынке искусства
Воры в загоне
Кто станет новым королем криминальной России
30 адмиралов, Макартур и проститутки
В ВМС США разгорается крупнейший коррупционный скандал с сексуальным подтекстом
Минобороны России указало на фабрикацию Западом лживых докладов по Сирии
В Черное море вошел французский фрегат «Лафайет»
Названа причина смерти оставшегося без медпомощи из-за автохамов жителя Камчатки
Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела
Все материалы
Наука и техника
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Можно и так
Из крайней плоти новорожденных получили стволовые клетки
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года«Американцам было что скрывать»
Зачем Россия отдала Аляску США
Найден древнейший участок земной коры
В водоемах спутника Сатурна увидели пузыри
Змеелов помешал гигантскому питону доесть антилопу в Гроблерсдале
В США перепрограммировали геном возбудителя сальмонеллеза
Все материалы
Спорт
Автобус следует в парк
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил еврокубковый сезон
«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» и покинул Лигу Европы
Лионель МессиСупермен Месси, тройное спасение и магия «Барселоны»
Самые яркие эпизоды 1/8 финала Лиги чемпионов
Мэйуэзер оценил условия для тренировок боксеров в Чечне
«Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед»
СМИ назвали сумму гонорара Мэйуэзера за мастер-класс в Жуковке
Глава Федерации спортивной гимнастики США покинул пост из-за секс-скандала
Все материалы
Культура
«После Крыма мы уже не будем такими, как были раньше»
Зачем мужчине ехать воевать в Донбасс — версия Андрея Рубанова
Здесь вам не гараж
Поп с портретом Pussy Riot на митре и другие опусы российского искусства
Главные сериалы весны
«Твин Пикс», «Фарго» и не только: что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
Чендлер из «Друзей» вспомнил про избиение в школе будущего премьера Канады Трюдо
Сыгравший агента Купера в «Твин Пиксе» актер составил «кофейный» плейлист
Студия Disney отказалась вырезать гей-сцену из «Красавицы и чудовища»
Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уберите меня из интернета!»
Как украинская судья и «опасный поцык» оказались в ловушке сетевой популярности
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
В поисках хайпа
Как телеканалы разжигают скандалы ради рейтингов и славы в интернете
При извержении Этны пострадала съемочная группа BBC
Отвергнутый дамой дедушка стал любимцем женщин в соцсетях
Британские полицейские ворвались в групповой чат студентов за советом
Итальянский наркоторговец-сибарит выдал себя фотографиями в Facebook
Все материалы
Ценности
Дичь заказывали?
Самые необычные и дорогие автомобили автосалона в Женеве
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Российским владельцам Rolls-Royce подарят серебряные талисманы
Константин Чайкин создал смеющиеся часы
Петербургский бренд призвал девушек оголить плечи
Образ королевы Марии-Антуанетты интерпретировали на современный лад
Первый электрический Jaguar удивил жителей Лондона
Все материалы
Путешествия
Неизвестная Турция
Что смотреть в стране за пределами курортных зон и Стамбула
«Как пили, так и пьют»
Анатолий Корнеев («Симпл») — о винной культуре, трендах, критиках и ценах
«Дети — это не поле для эксперимента»
Эксперт — об изменении работы детских турлагерей после трагедии на Сямозере
Два россиянина стали штатными туристами с зарплатой в 150 тысяч рублей
Красноярская пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош
Туристы на карьерах
Как легально попасть на атомную электростанцию и Байконур
Лоукостер со стюардессами в бикини задумался о полетах в Россию
Все материалы
Из жизни
Амаль КлуниВстать, Амаль идет
Борьба с ИГ сделала супругу Джорджа Клуни одной из самых обсуждаемых женщин мира
Джун Томпсон То ли большая, то ли малая Медведица
Как худеет самая известная толстушка Америки
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
В США суд решит вопрос о признании шимпанзе личностями
Модель из Техаса прославилась любовью к охоте и набиванию чучел
В Кении гигантский питон проглотил 68-килограммовую гиену
В Калифорнии сестру Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов
Все материалы
Лимузины для бедных
Неожиданные машины с удлиненными кузовами, придуманные для Китая
На трех «горшках»
Настоящие спорткары с трехцилиндровыми двигателями
Таких больше не делают
Машины с кузовами, которые вышли из моды
Супервэн с мотором BMW
ItalDesign Columbus, 300-сильная яхта для американских хайвэев
Глава Ferrari назвал суперкары Lamborghini ширпотребом
Skoda объявила рублевые цены на вседорожную и «горячую» Octavia
Toyota построила для топ-менеджеров поместье с гоночным треком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы