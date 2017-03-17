Британские полицейские ворвались в групповой чат студентов за советом

Студент Кардиффского университета Лоуренс Корт (Lawrence Court) рассказал в своем Twitter о необычной переписке с полицейскими, которые ворвались в групповой чат. На это обратило внимание издание Mashable.

По словам парня, от лица его друга Кэмерона в коллективную беседу учащихся включились стражи порядка. Они рассказали, что наткнулись на пьяного парня и решили отвезти его домой. Но владелец телефона был настолько нетрезв, что не смог внятно произнести адрес.

Сначала участники чата не поверили в эту историю и посчитали ее неудачной шуткой. Но полицейские решили доказать, что ситуация абсолютно реальна, и запостили в беседу селфи.

Корт опубликовал скриншоты из чата в своем Twitter, после чего пост стал вирусным. За несколько дней публикацию лайкнули почти 68 тысяч человек, еще более 21 тысячи сделали репост.

В начале марта сотрудники отдела полиции Балтимора (штат Мэриленд, США) опубликовали в Facebook фотографию необычного оружия, которое изъяли у задержанного мужчины. Оказалось, что на снимке был антикварный пистолет времен Гражданской войны в США. Комментаторы тут же решили, что задержанный — путешественник во времени.