Проигравшего кошке схватку за подстилку щенка нарекли «жалким рабом»

Rumble Viral / YouTube

Поклонники треда Reddit, посвященного животным, умилились видео с щенком, который попытался отобрать у кошки свою подстилку и потерпел неудачу. Зрители признали, что у маленького пса не было шансов.

Щенок попытался зубами утянуть подстилку, на которой в тот момент сидела кошка. Однако та уходить не собиралась и не реагировала на старания пса. В какой-то момент ей стало скучно наблюдать за ним, и она прилегла.

Участники треда отмечают, что кошка вела себя, словно королева, и просто позволила себя тащить. «Этот раб жалок, едва ли он сможет передвинуть меня, чтобы заставить оглядеть мое королевство», — «озвучил» мысли кошки пользователь buttbugle.

Комментаторы отметили, что до последнего ожидали, что кошка даст наглому щенку оплеуху, но этого не произошло. Пользователи объяснили это нежеланием животного растрачивать собственную энергию. «Если я буду бить собаку, она перестанет тянуть, но я могу просто расслабиться и позволить этому идиоту тащить меня и устать. Тогда это ложе будет моим навсегда», — объяснил поведение кошки valkyrie2246.

Видео собрало множество положительных реакций. За него отдали свой голос более 75 тысяч пользователей Reddit.

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