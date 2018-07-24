Леопард разнял драку антилоп и остался голодным

В ЮАР леопард попытался напасть сразу на двух импал и остался ни с чем. На видео обратил внимание информационный портал UPI.

Ролик снят туристами в южноафриканском Национальном парке Крюгера. Между двумя самцами африканской антилопы началась драка. Неожиданно в их поединок вмешался леопард. Парнокопытные бросились врассыпную, оставив недоумевающего хищника ни с чем. Помимо людей, за сценой наблюдал жираф, который показался из кустов в конце видео.

Импала — один из наиболее распространенных в Африке видов антилоп, чей ареал простирается от Кении до Южной Африки. Вероятно, на видео был запечатлен поединок самцов за гарем.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

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