Названы самые популярные автомобили у россиян

Сервис интернет-объявлений «Юла» проанализировал статистику самых продаваемых подержанных автомобилей на своей площадке. По итогам второго квартала 2018 года самой популярной отечественной моделью стала Lada Priora, иномаркой — Ford Focus.

Priora обойдется пользователю «Юлы» в среднем в 205 тысяч рублей, на долю недавно снятой с производства модели приходятся 22 процента всех продаж. На втором месте — семейство автомобилей Lada Samara со средним ценником в 135 тысяч рублей, на их долю приходятся 19 процентов всех продаж. Замыкает тройку Lada Kalina, на которую приходятся 13 процентов всех продаж на площадке сервиса, приобрести автомобиль можно в среднем за 188 тысяч рублей.

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В топ-5 популярнейших российских авто также вошли: 110-я модель Lada со средней ценой в 123 тысячи и Lada Granta по цене 275,5 тысячи рублей.

Купить подержанный Ford Focus пользователи сервиса могут за 320 тысяч рублей. На популярную иномарку приходится всего 4,5 процента продаж, на втором месте — Opel Astra со средней ценой в 357 тысяч рублей, замыкает тройку Hyundai Solaris — его средняя цена составила 468 тысяч рублей.

Также в пятерку наиболее популярных иномарок вошли Kia Rio по цене 435 тысяч рублей и Mitsubishi Lancer за 285 тысяч. Средняя стоимость автомобиля на «Юле» составила 439 тысяч рублей, что на два проценте ниже, чем в первом квартале 2018 года.

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