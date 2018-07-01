Японцы пересядут на летающие автомобили

Япония планирует к 2020 году начать практическое использование беспилотных летающих автомобилей. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, японское правительство до конца 2018 года создаст специальный совет по вопросам безопасности и технологий, который займется разработкой правовой и технической базы для начала использования подобных машин. Отмечается, что летающие автомобили будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, благодаря им власти надеются улучшить ситуацию с пробками в японских городах.

Как уточняет издание, правительство Японии решило поспособствовать скорейшему воплощению в жизнь данной идеи на фоне растущей конкуренции со стороны зарубежных разработчиков, занимающихся развитием аналогичных технологий.

Планируется, что автомобиль будет совершать вертикальный взлет и посадку. Он сможет подниматься на высоту около 150 метров и передвигаться со скоростью от 100 до 200 километров в час. При этом машина будет работать на электричестве, а стоимость поездки в ней будет сопоставима со стоимостью поездки в такси.

Ранее сообщалось, что в Японии уже ведется разработка летающего автомобиля. В частности, компания Cartivator при участии Toyota Motor намерена создать прототип подобной машины к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.

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