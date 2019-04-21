Названы самые разочаровывающие автомобили

Немецкие и британские автомобили класса люкс чаще всего перепродаются в первый год владения, говорится в исследовании статистического агентства iSeeCars.com.

В среднем в первый год перепродают 3,4 процента машин, купленных на территории Северной Америки. Чаще всего отказываются от Mercedes-Benz C-Class (12,4 процента). Далее следуют BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport — их меняют 11,8 процента владельцев.

На четвертом месте Land Rover Range Rover Evoque (10,9 процента), пятое — у Mini Clubman (10,7 процента). Далее — BMW X1 (10,4 процента), BMW X3 (9 процентов), Nissan Versa Note (9 процентов), Jaguar XF (8,8 процента) и Nissan Versa (8,7 процента). Причины быстрого отказа от автомобилей связывают с низким рейтингом надежности по версии различных изданий.

В 2018 году самым дорогим в эксплуатации автомобилем в России признали BMW X6 M, его обслуживание в среднем стоит 222,7 тысячи рублей в год. Второе место получил Hummer H2, владелец которого тратит около 212 тысяч рублей в год, третье — Cadillac Escalade (203 тысячи рублей). В десятку лидеров также входят Mercedes-Benz CL-класса, Infiniti QX80, Mercedes-Benz G-класса, Lexus LX, Chevrolet Tahoe, Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!