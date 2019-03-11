Определена лучшая машина для России

Автоэксперт Алексей Хресин объяснил, какой автомобиль больше всего подходит для поездок по России. Его слова приводит iReactor.

По мнению Хресина, наилучшим выбором станет седан или хетчбэк, особенно если чаще всего машина используется для перемещения по городу.

Эксперт также уточнил, что на дорогах страны «не все так страшно», поэтому во внедорожнике необходимости нет. «Если дорога проезжая, то она проезжая и без него», — считает специалист.

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Хресин добавил, что паркетники не стоит причислять к внедорожникам, поскольку «это скорее более модное обозначение проходимого универсала». Он отметил, что указанные автомобили имеют привод на два передних колеса и переплачивать за них не имеет смысла.

Пикапы, по словам эксперта, по назначению используются редко.

В марте производитель автомобилей класса люкс Bugatti представил самый дорогой автомобиль в истории на автосалоне в Женеве. Стоимость гиперкара Bugatti La Voiture Noire составляет 11 миллионов евро. Машина оснащена 16-цилиндровым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил.

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