Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании автомобили

Автомобиль BMW X6 M оказался самым дорогим в эксплуатации среди 400 отечественных машин и иномарок в 2018 году. Это следует из исследования сервиса «Юла Авто», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Подсчитано, что на обслуживание указанной модели в среднем в год уходит 222,7 тысячи рублей.

На второе место попал Hummer H2, владелец которого тратит около 212 тысяч рублей в год, на третье — Cadillac Escalade (203 тысячи рублей). В десятку лидеров также входят Mercedes-Benz CL-класса, Infiniti QX80, Mercedes-Benz G-класса, Lexus LX, Chevrolet Tahoe, Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover.

Самой дешевой иномаркой стала гибридная Toyota Prius. В среднем ее владелец отдает в год 45,8 тысячи рублей.

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Дороже всех российских автомобилей оказался ТагАЗ Road Partner, который обходится в 145,5 тысячи рублей в год. Самая низкая стоимость владения у ВАЗ (Lada) Vesta — около 68 тысяч рублей.

Отмечается, что статистика составлена на основе данных активной базы среди транспортных средств со среднегодовым пробегом 15 тысяч километров в год, возрастом водителя — от 22 лет, и стажем вождения более трех лет.

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