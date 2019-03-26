Названы самые популярные у россиян легковые автомобили

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Самым продаваемым автомобилем в кузове седан на территории России в 2018 году оказался Hyundai Solaris. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Данная модель разошлась тиражом в 65,6 тысячи экземпляров. По сравнению с прошлым годом продажи «Солярисов» сократились на 4 процента.

Второе и третье места рейтинга заняли отечественные Lada Granta и Vesta (65,2 и 65,1 тысячи штук соответственно). При этом продажи Granta за год выросли на 9 процентов, то Vesta продемонстрировала снижение интереса покупателей на те же 9 процентов.

На четвертой позиции оказался Volkswagen Polo (59,5 тысяч проданных седанов), замыкает пятерку лидер прошлого года Kia Rio, которых продано на 24 процента меньше по сравнению с прошлым годом (59,4 тысячи экземпляров).

7 февраля стало известно, что самой популярной моделью в сегменте SUV (спортивно-утилитарный автомобиль) в России cтал компактный кроссовер Hyundai Creta. Кроссовер KIA Sportage оказался на втором месте, замкнул тройку Renault Duster.

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