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Названы самые популярные в России внедорожники

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Самой популярной моделью в сегменте SUV (спортивно-утилитарный автомобиль) в России по данным за январь cтал компактный кроссовер Hyundai Creta, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом месяце было продано 4187 таких автомобилей, рост продаж составил девять процентов. Вторым по популярности, несмотря на падение спроса на десять процентов, оказался внедорожник KIA Sportage — продан 2761 автомобиль.

Третью строчку занял Renault Duster — 2338 проданных автомобилей (-7 процентов). Продажи LADA 4x4 упали на один процент, до 2048 экземпляров, что обеспечило четвертое место.

Пятое место среди самых популярных SUV занял Volkswagen Tiguan, чьи продажи сохранились на прежнем уровне — 1716 единиц.

В январе глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Йорг Шрайбер предупредил, что первые месяцы 2019 года могут оказаться сложными для российских производителей и продавцов автомобилей. По его словам, перспективы не ясны, а повышение НДС и угроза новых санкций создают существенные риски.

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