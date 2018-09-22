Названы самые популярные праворульные автомобили

Составлен рейтинг самых распространенных в России праворульных автомобилей. Соответствующее исследование опубликовало аналитическое агенство «Автостат».

По итогам первого полугодия на территории России зарегистрировано около трех с половиной миллионов легковых автомобилей с правым расположением руля. Отмечается, что свыше половины (57 процентов) составляют машины марки Toyota.

В десятку самых востребованных на рынке праворульных автомобилей вошли девять моделей этой марки. Лидером рейтинга стала Toyota Corolla — в России числится 329,3 тысячи экземпляром. На втором месте оказалась Toyota Corona (115,5 тысяч штук). Замыкает тройку рейтинга Toyota Mark (104,1 тысяч штук).

Остальные автомобили не преодолели отметку в сто тысяч экземпляров. Среди моделей Toyota также популярны у россиян Carina, Caldina, Vitz, Camry, Vista и Sprinter. На седьмой строчке расположилась единственная модель марки — Honda Fit — с показателем 71,8 тысяч экземпляров.

«Автостат» напоминает, что на долю праворульных автомобилей приходится около восьми процентов российского парка.

В июле были определены самые популярные подержанные автомобили, выставляемые на продажу. Во втором квартале 2018 года самой популярной отечественной моделью стала Lada Priora, иномаркой — Ford Focus.

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