Немцы назвали Skoda Octavia лучшим автомобилем года

Автомобиль Skoda Octavia четвертый год подряд заняла первое место среди иностранных автомобилей в своем классе в читательском конкурсе «Лучшие автомобили года» немецкого журнала Auto Motor und Sport. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

По данным компании, в 2016 году было реализовано свыше 436 тысяч автомобилей Octavia. В Германии эта машина входит в топ-10 самых популярных.

В январе 2017 года Skoda назвала цены на обновленную линейку Octavia. Российским автолюбителям будут доступны автомобили в кузовах лифтбэк и универсал. Впервые на российском рынке будет представлена модификация с приводом на все колеса. Новая Octavia будет предлагаться по цене от 940 тысяч рублей, Octavia Combi — от 1,2 миллиона рублей. Все автомобили оснащены навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС. В дилерских центрах автомобили появятся в апреле.