Skoda отметила 70-летний юбилей в Квасинах

Чешская компания Skoda отметила 70-летие с начала производства автомобилей на заводе в Квасинах. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Первой машиной, сошедшей с конвейера, стала Superb. Ее произвели в октябре 1937 года.

Позже в Квасинах производилось множество успешных моделей, включая Felicia, 110 R Coup é и Pick-Up. В настоящее время с конвейера завода в Квасинах сходят модели Superb Combi, Yeti и Kodiaq.

Кроме того, 60 лет исполнилось предшественнику кабриолета Felicia — Skoda 450 с отурытым верхом. Производство стартовало в сентябре 1957 года на заводе в Квасинах.

Четырехцилиндровый двигатель, устанавливавшийся на этот автомобиль, развивал мощность 50 лошадиных сил, машина развивала максимальную скорость в 128 километров в час. Всего было произведено 1 010 автомобилей, из которых примерно две трети ушло на экспорт.