Модель Skoda превратили в «космический корабль»

Чешская компания Skoda представила модель Superb Combi нового поколения. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. По сравнению с предшественником, машина стала еще просторнее, утверждают представители марки, и похожа на «космический корабль».

В новом Superb Combi ширина салона спереди на уровне локтей была увеличена на ощутимые 39 миллиметров и достигла 1507 миллиметров.

Пространство над головой водителя и пассажира уменьшилось на 6 миллиметров до 995 миллиметров. В то же время ширина салона в задней части на уровне локтей выросла до 1520 миллиметров — достаточно, чтобы с комфортом разместиться трем взрослым пассажирам.

Одна из особенностей машины — возможность регулировки сиденья переднего пассажира из задней части салона. Superb Combi впервые оснащается системой динамического контроля ходовой части (DCC) с возможностью выбора режима вождения.