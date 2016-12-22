Чешская автомобильная компания Škoda выпустила 19-миллионный автомобиль. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители пресс-службы бренда.

Юбилейной моделью, сошедшей с конвейера в Млада-Болеславе, стала Fabia цвета Moon-White. Ее приобрел клиент из Чехии. Компания является одним из старейших автомобильных брендов мира, первая машина была произведена в 1905 году.

«У нас есть 19 миллионов причин для гордости. Мы достигли очередной вехи в нашей истории благодаря заслугам производственных команд в Чехии и по всему миру, а также высочайшему профессионализму сотрудников компании», — прокомментировал событие Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus), член совета директоров Škoda, ответственный за производство и логистику.

В декабре фирма также отметила 50-летний юбилей своего первого внедорожника, Trekka, собиравшегося на базе модели Octavia в Новой Зеландии с 1966 по 1972 год. Автомобиль выпускался с разными вариантами кузова, всего было произведено более трех тысяч экземпляров.