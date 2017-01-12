Skoda побила рекорд поставок

Чешская компания Skoda установила рекорд по продажам автомобилей. Декабрь 2016 года оказался самым успешным месяцем за всю историю марки: покупателем поставили 91,5 тысячи машин. Это на 5,7 процента больше, чем в конце 2015 года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы фирмы.

По сравнению с прошлым годом показатели продажи марки в России выросли на 9,1 процента, что эквивалентно 55 386 автомобилям. «Обновленный модельный ряд позволил усилить привлекательность нашего бренда», — сказал председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер (Bernhard Maier).

Также он выразил надежду, что старт продаж нового поколения Octavia и кроссовера Kodiaq обеспечит компании положительную динамику в первой половине 2017 года.

В конце 2016 года с конвейера сошел 19-миллионный автомобиль Skoda. Юбилейной моделью стала Fabia цвета Moon-White. Ее приобрел клиент из Чехии.

