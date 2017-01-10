Skoda выпустил 2-миллионный автомобиль со старейшего конвейера

Чешская автомобильная компания Skoda выпустила на своем заводе в Квасинах двухмиллионный автомобиль. Им стал новый Kodiaq в цвете Moon White. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«В ближайшие годы производственные мощности предприятия будут увеличены. Для этого мы продолжим инвестиции в завод, сделав его нашим центром компетенций по производству автомобилей сегмента SUV. Наладив выпуск нового Skoda Kodiaq, мы уже сделали первый шаг на пути к этой цели», — прокоментировал член совета директоров компании, ответственный за производство и логистику, Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus).

Официальная премьера Kodiaq сотоялась осенью 2016 года во время международного автосалона в Париже. На выбор предлагаются 14 вариантов окраски кузова — 4 стандартных цвета и 10 оттенков с эффектом металлик.

Машина оборудована системой предупреждения Driver Alert, которая распознает признаки усталости водителя и предлагает сделать остановку. Если существует опасность, что водитель не в состоянии справиться с управлением, система может полностью остановить SUV.