Škoda объявила российские цены на линейку Octavia

Чешская автомобильная компания Škoda объявила старт приема заказов и российские цены на линейку Octavia. Об этом корреспонденту« Ленты.ру» во вторник, 24 января, сообщили представители пресс-службы бренда.

Российским автолюбителям будут доступны автомобили в кузовах лифтбэк и универсал. Впервые на российском рынке будет представлена модификация с приводом на все колеса. Новая Octavia будет предлагаться по цене от 940 тысяч рублей, Octavia Combi — от 1,2 миллиона рублей. Все автомобили оснащены навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС.

В качестве силового агрегата предусмотрена линейка из трех бензиновых двигателей. Версия 1,6 MPI (110 лошадиных сил) предлагается с пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач, версии 1,4 TSI (150 лошадиных сил) и 1,8 TSI (180 лошадиных сил) сочетаются с шестиступенчатой механической или роботизированной коробкой DSG-7. Полноприводные Octavia и Octavia Combi оснащаются двигателем 1,8 TSI (180 лошадиных сил) в сочетании с коробкой DSG-6.

Первые автомобили появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года.