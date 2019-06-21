Назван самый качественный автомобиль

Автомобили корейской марки Genesis второй год подряд возглавили рейтинг самых надежных и качественных машин в мире, который составляется компанией J.D. Power and Associates.

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На второе место компания поместила автомобили Kia, на третье — Hyundai. Также в пятерку лидеров вошли автомобили марок Ford и Lincoln. Самыми худшими оказались Jaguar, Land Rover и Mitsubishi. Наиболее популярным брендом на массовом рынке пятый год подряд стал Kia.

Компания оценивает надежность и качество автомобилей по количеству дефектов на 100 автомобилей, выявленных в течение первых трех месяцев их использования. Так, на 100 машин Genesis в среднем пришлось 63 выявленные проблемы, а на автомобили Jaguar — 130.

Рейтинг составлен на основании опроса более чем 76 тысяч отзывов американских автовладельцев, которые приобрели новые автомобили. В рамках исследования они ответили на 233 вопроса об эксплуатации своих автомобилей.

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