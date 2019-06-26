Apple нацелилась на беспилотные автомобили

Корпорация Apple приобрела стартап, который специализируется на производстве систем для автомобилей с технологией беспилотного управления Drive.ai, сообщает агентство Axios.

Apple подтвердила новость, но не уточнила сумму сделки. При этом журналисты издания предположили, что компания заплатила не более 77 миллионов долларов, привлеченных стартапом с момента основания в 2015 году.

Drive.ai был создан специалистами по машинному обучению из Стэнфордского университета. Американская корпорация также приобрела беспилотные автомобили Drive.ai и другие активы компании.

Axios считает, что сделка подтверждает планы Apple по развитию беспилотных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Apple стал самым дорогим брендом по версии Forbes. Его стоимость журнал оценивает в 205,8 миллиарда долларов.

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