Санкции против Huawei ударят по Apple

Жесткие ограничительные меры США в отношении китайской Huawei могут нанести удар по бизнесу Apple в Китае, пишет Bloomberg.

Отмечается, что решение президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении китайской компании сразу вызвало беспокойство на Уолл-стрит по поводу возможного ответного удара со стороны Китая, где собираются iPhone. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, Apple может потерять почти треть своей прибыли, если Китай ответит запретом их продукции.

По словам экспертов, даже если Пекин не примет прямых ответных мер, националистические настроения, скорее всего, повредят продажам Apple в Китае и могут привести к тому, что компании придется пересмотреть свои финансовые прогнозы на третий квартал.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что продажи iPhone в Китае упадут на три-пять процентов уже в течение ближайших 12-18 месяцев из-за запрета США на Huawei.

19 мая Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы цифровой безопасности. В результате Huawei, которую ранее неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и передаче их персональных данных китайским спецслужбам, оказалась в черном списке. После этого о разрыве контактов с Huawei объявили Google и производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Позднее Министерство торговли США предоставило Huawei временные послабления во введенных ранее ограничениях, которые будут действовать до 19 августа.

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