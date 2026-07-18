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03:34, 18 июля 2026Бывший СССР

Взрывы прогремели в Сумах

В Сумах прогремели несколько повторных взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: State of Emergency Service of Ukraine in Sumy Region / Reuters

В Сумах прогремели несколько серий взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Общественное» («Суспильне»).

«Повторные взрывы раздаются в Сумах», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

До этого о взрыве в Сумах корреспонденты издания сообщали около 00:20 по московскому времени.

Ранее мощные взрывы прозвучали в Одессе и области. Ракетному удару подверглись военные и инфраструктурные объекты Украины. В одном из районов портового города начался пожар и появился столб густого дыма. Предварительно, Российская армия поразила пусковые установки ракет «Нептун» и «Фламинго». Также сообщается о взрывах в районе аэродрома Школьный, с которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники-камикадзе по территории Крыма

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