Китай пригрозил ответом США

Власти Китая заявили, что могут принять ответные меры после запрета американским компаниям на сотрудничество с производителем смартфонов Huawei, пишет Bloomberg.

Пекин не уточнил, кого именно коснутся ответные действия и какими они будут. Экономисты предполагают, что Huawei, которому теперь запрещено сотрудничать с американскими компаниями без специального разрешения от Белого дома, постарается переориентироваться на китайских поставщиков оборудования и технологий.

19 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы цифровой безопасности. В результате Huawei, который ранее неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и передаче их персональных данных китайским спецслужбам, оказался в черном списке. После этого о разрыве контактов с ним объявили Google и производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

В свою очередь, некоторые европейские компании, не имеющие подразделений в США и не подпадающие под действие американских ограничений, заявили, что и в дальнейшем намерены поддерживать отношения с Huawei.

Позднее Министерство торговли США предоставило Huawei временные послабления во введенных ранее ограничениях, которые будут действовать до 19 августа.

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