Huawei лишится Android из-за Трампа

Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Материалы по теме Дружба по расчету США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство. Детали принятого решения еще обсуждаются внутри Google.

Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

Ранее обострилось торговое противостояние между США и Китаем. Сначала США увеличили тарифы на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, потом Китай сделал то же на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов. 17 мая стало известно о том, что американская сторона приняла решение отступить в торговой войне, чтобы выиграть время для переговоров с ЕС и Японией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!