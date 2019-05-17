США отступили в торговой войне

США отложили на полгода принятие решения о введении пошлин на ввоз автомобилей и их запчастей из-за рубежа. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп, пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Таким образом в Вашингтоне хотят получить больше времени для того, чтобы провести торговые переговоры с ЕС и Японией.

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Крайним сроком для принятия решения относительно введения 25-процентных пошлин была суббота, 18 мая. Однако Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру продолжить переговоры и доложить о результатах в течение 180 дней. Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что США готовы отложить принятие соответствующего решения, чтобы избежать еще одного обострения отношений с торговыми партнерами.

Ранее обострилось торговое противостояние между США и Китаем. В мае Вашингтон и Пекин взаимно повысили пошлины на ряд товаров. Сначала США увеличили тарифы на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, потом Китай сделал то же на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов.

Ранее президент США говорил, что импорт иностранных автомобилей угрожает национальной безопасности страны. Однако идея введения пошлин столкнулась с противостоянием со стороны Конгресса США. В частности, против выступили республиканцы, к числу которых принадлежит Трамп. Также недовольство выразили автопроизводители — с их стороны прозвучали угрозы о повышении цен на автомобили и сокращении тысяч рабочих мест.

Угроза введения пошлин на ввоз автомобилей прозвучала со стороны США еще летом 2018 года. Это произошло после того, как Соединенные Штаты ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. В ответ Евросоюз установил 25-процентные тарифы на ряд американских товаров — в их число попали кукуруза, бурбон, джинсы и мотоциклы.

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