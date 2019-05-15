США решили пойти на уступки в торговой войне

США собираются отложить введение ввозных пошлин на иностранные автомобили и запчасти на срок до 180 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США.

На такой шаг американские власти готовы пойти, чтобы избежать еще одного обострения отношений со своими торговыми партнерами, отмечает агентство.

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Ожидается, что официально об этом будет объявлено до 18 мая — в этот день истекает срок, когда Белый дом должен принять решение о введении или невведении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих. Согласно американскому законодательству, президентская администрация может отложить введение тарифов на срок до 180 дней, чтобы продолжить переговоры с торговыми партнерами.

Решение принимается на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая, которые в мае текущего года взаимно повысили пошлины на импортные товары. Сначала США увеличили тарифы на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов, затем Китай ответил повышением пошлин на американский импорт на сумму в 60 миллиардов долларов.

Американский президент Дональд Трамп летом 2018 года пригрозил ввести пошлины в 25 процентов в отношении автомобилей, которые ввозятся в Штаты из-за рубежа. Об этом он заявил после того, как США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия, а ЕС обложил 25-процентными тарифами ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

В феврале 2019 года Министерство торговли США представило президенту страны доклад, в котором говорилось, что обоснованием для введения пошлин на автомобили может стать угроза нацбезопасности. Тогда глава Белого дома взял паузу для принятия решения — она и истекает 18 мая.

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