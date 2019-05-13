Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

Китай вводит ввозные пошлины в размере 25, 20 и 10 процентов на различные группы американских товаров. Новые торговые ограничения вступят в силу 1 июня. Они затронут американский экспорт на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР.

Согласно этому решению, пошлины в 25 процентов вводятся на 2493 наименования товаров, пошлины в размере 20 процентов — на 1078 наименований, в размере 10 процентов — на 974 категории товаров. Еще около 595 наименований товаров будут, как и прежде, облагаться пошлинами в 5 процентов.

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Пекин принял решение о повышении пошлин после того, как аналогичное ограничение в отношении китайских товаров ввели Соединенные Штаты. Кроме того, в Вашингтоне выразили готовность начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая. Он оценивается в 300 миллиардов.

США с 10 мая увеличили пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Соответствующее решение в Вашингтоне приняли на фоне того, что Пекин не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США.

Как стало известно позднее, Китай занял такую жесткую позицию в торговых переговорах из-за уверенности в том, что США готовы смягчить свои требования. В частности, в Пекине восприняли заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости понизить процентную ставку в США как сигнал того, что тот в действительности считает американскую экономику менее стабильной, чем на словах. Кроме того, в Пекине «были воодушевлены» заявлениями Трампа о дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином.

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