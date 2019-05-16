Huawei признали угрозой безопасности США

Министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список, сообщает Reuters.

По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.

Распоряжение ссылалось на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, который дает президенту право регулировать торговлю в ответ на чрезвычайное положение, угрожающее Соединенным Штатам. На его основании Министерство торговли подготовило план, который позволил ввести меры против Huawei.

Ранее сообщалось, что США решили отложить введение ввозных пошлин на иностранные автомобили и запчасти на срок до 180 дней. Таким образом американские власти хотят избежать обострения отношений с торговыми партнерами.

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