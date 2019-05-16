США рекомендовали усилить санкции против России

Ряд американских экспертов подготовили свои рекомендации по усилению санкционного воздействия на Россию к слушаниям комитета по финансовым услугам палаты представителей США, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, бывший помощник министра финансов США по финансовым рынкам Далип Сингх (в 2014 году участвовал в подготовке пакета санкции против России) предложил запретить американским инвесторам приобретать российский госдолг в любой валюте. Он напомнил, что крупнейшие американские фонды продолжают поддерживать Россию после «ее широкомасштабных и систематических попыток подорвать американскую демократию».

Также он предложил обязать американских инвесторов раскрыть возможное владение акциями (облигациями) Промсвязьбанка и, возможно, ВЭБ РФ. Минфину США он рекомендовал найти финансовых посредников, которые управляют «богатством президента России Владимира Путина и состояниями кремлевских клептократов».

Материалы по теме «Отношениям уже некуда ухудшаться» Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе

Эксперт Центра по новой американской безопасности (CNAS) Элизабет Розенберг (до 2013 года работала старшим советником замминистра финансов США) предложила принять меры, которые

приведут к «реальным издержкам» в российской экономике. Речь идет о воздействии на сектор финансовых услуг, оборону и разведку, технологии.

Бывший заместитель советника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии, Балкан и контроля за обычными вооружениями Майкл Карпентер признал, что направленные против России меры принесли гораздо более скромный эффект, чем санкции, направленные против Ирана. Он предлагает максимально ограничить все операции российских банков. Он признал печальным, но неизбежным, что воздействие на российскую экономику приведет к «существенным издержкам» для российского народа.

Ранее сообщалось, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США не хотят применять второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Она оговорилась, что окончательное решение примут президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!