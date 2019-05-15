США не захотели вводить новые санкции против России

США не хотят применять второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Об этом заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

Томпсон отметила, что Госдеп проделал анализ и подготовил санкции. Однако, по ее словам, в таком случае речь шла бы о более крупной стратегии в отношении России. Отмечается, что окончательное решение примут президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

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3 апреля сенатор от Республиканской партии Марко Рубио вместе с членом Демократической партии Крисом Ван Холленом внес законопроект о новых санкциях против России в случае вмешательства в выборы в США (DETER). В начале апреля также сообщалось, что в Конгрессе США потеряли интерес к санкциям в отношении России.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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