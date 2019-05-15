Кремль переложил на США ответственность за отказ Ирана от ядерной сделки

Москва сожалеет об эскалации напряженности в связи с выходом Ирана из ядерной сделки и считает, что причиной этого являются действия США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 15 мая.

«Мы четко понимаем, что Иран принимает эти решения не инициативно, а отвечая на то давление, которое в целом противоречит духу и букве СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]», — сказал он, отметив, что «именно подобные действия США спровоцировали Иран».

По словам представителя президента, в Кремле констатируют, что ситуация «имеет тенденцию к дальнейшей эскалации».

Также Песков сказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 14 мая, госсекретарь США Майкл Помпео не давал никаких заверений по этому вопросу.

Ранее в среду сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных CВПД. Теперь Тегеран может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство исламской республики заявило, что пойдет на эти шаги, если другие участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.

Сообщается, что причиной такого решения в Иране называют нарушения ядерной сделки со стороны США и американские санкции. Остальные члены СВПД — Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия — должны, по мнению иранских властей, решить эту проблему в ближайшее время.

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