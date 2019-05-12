Иран пригрозил США «ударом в голову»

В случае активных действий со стороны США в Персидском заливе Иран незамедлительно на них ответит. Об этом заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, передает Al Arabiya.

По словам Хаджизаде, раньше военное присутствие США в Персидском заливе было угрозой, однако теперь превратилось в «возможность». Он добавил, что если американцы начнут какие-либо действия, то Иран «ударит их в голову».

Главнокомандующий КСИР, генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что США начали психологическую войну в регионе.

В мае помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона направит к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Это будет ответом на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на обострение отношений, добавил он.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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