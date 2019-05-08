Иран частично отказался от ядерной сделки

Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Исламской Республики IRIB.

Речь идет об ограничениях по запасам обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран предоставил другим участникам сделки 60 дней на переговоры.

Уточняется, что соответствующее письмо президента Хасана Рухани было передано представителям стран, которые по-прежнему привержены соглашению. Отсутствие США в этом перечне связано с односторонним выходом Вашингтона из сделки.

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6 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направят к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Американская сторона намерена сделать это в ответ на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на обострение отношений

Отношения США и Ирана обострились ровно год назад. Несмотря на то, что Тегеран отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций, 8 мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и анонсировал возобновление режима рестриктивных мер против Ирана.

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