Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Израиля и США ведут к войне на Ближнем Востоке. Выступление главы МИД на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 17 февраля, цитирует Reuters.

«Конечно, некоторые люди ищут войны ... Израиль», — сказал Зариф.

Он обвинил Израиль в нарушении международного права из-за бомбардировок в Сирии и раскритиковал Европу за бездействие. «Риск войны велик. Риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на нарушения международного права», — заявил министр.

США, по мнению главы иранского МИД, нарушают международное право, как и Израиль.

Зариф также подчеркнут, что Иран соблюдает условия ядерной сделки 2015 года, но Франция, Великобритания и Германия делают недостаточно для того, чтобы Тегеран получил экономические выгоды от этого соглашения.

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21 января министр разведки и транспорта Израиля Исраэл Кац заявил, что его страна вступила в открытое противостояние с Ираном и готова к эскалации конфликта, если Тегеран попытается закрепиться в Сирии. Накануне этого с сирийской территории была запущена ракета класса «земля-земля», которую перехватила израильская система ПРО. В ответ ВВС еврейского государства разбомбили иранские военные объекты в Сирии, а затем ударили по сирийским ПВО.

Глава иранских ВВС Азиз Насирзадех в ответ на заявление Каца объявил, что Иран готов к войне, итогом которой станет полное уничтожение Израиля.

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