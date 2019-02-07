«Хезболла» определилась с планами в случае нападения США на Иран

Лидер исламистского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что готов поддержать Иран в случае войны против Исламской Республики. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает Al-Masdar News.

«Если войны с Ираном сейчас нет, это не значит, что Трамп этого не хочет. Все это потому, что Иран силен, потому что Иран способен [дать отпор]», — заявил он, выступая на состоявшемся в среду митинге в Бейруте, посвященном 40-й годовщине Исламской революции в Иране.

Лидер шиитской партии также отметил, что Исламская Республика является сильнейшим государством в регионе.

Отмечается, что выступление Насраллы последовало за формированием на прошлой неделе в Ливане нового кабинета министров, в котором «Хезболла» контролирует три министерства.

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Ранее Насралла заявлял, что в будущем конфликте между Израилем и Сирией или Ливаном примут участие множество бойцов из Ирана, Ирака и Йемена. Он уточнил, что в вероятном столкновении возможно участие сил, воюющих в сирийской гражданской войне на стороне официального президента Башара Асада (в их число входит Россия — прим. «Ленты.ру»). При этом еврейское государство неоднократно указывало, что намерено противодействовать военному присутствию Тегерана в Сирии как раз из-за его сотрудничества с «Хезболлой».

Слухи о возможном ударе США по объектам в Иране появились летом 2018 года, после того как Трамп обратился к иранскому президенту Хасану Рухани. «Никогда больше не смейте снова угрожать США, иначе вы столкнетесь с последствиями, с которыми мало кто сталкивался в истории», — заявил он. В ответ на это Иран пригрозилВашингтону разрушительной войной и уничтожением «всего, что есть у США». До этого Рухани заявлял, что американскому лидеру не следует играть с огнем и что тот не вправе подстрекать иранцев.

Отношения США и Ирана накалились после того, как в мае 2018 года Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.

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