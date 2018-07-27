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Трампа заподозрили в желании ударить по Ирану

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Дональд Трамп

В правительстве Австралии уверены, что США готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана в начале августа. Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их данным, австралийские военные и британская разведка скорее всего примут участие в определении целей на территории Ирана, но непосредственно участвовать в операции не будут. Собеседник телеканала отметил, что «помощь в разработке плана действий и участие в бомбежке — это разные вещи».

В то же время австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил, что не видит причин верить в агрессию со стороны Вашингтона. «Президент [США Дональд] Трамп дал всему миру ясно понять, как видит ситуацию, однако эта история [с ударом] не обсуждалась ни со мной, ни с главой МИД, ни с министром обороны», — сказал он.

Слухи о возможном ударе США по объектам в Иране появились после того, как 22 июля Трамп на своей странице в Twitter обратился к иранскому президенту Хасану Рухани. «Никогда больше не смейте снова угрожать США, иначе вы столкнетесь с последствиями, с которыми мало кто сталкивался в истории», — написал он. В ответ на это Иран пригрозил Вашингтону разрушительной войной и уничтожением «всего, что есть у США».

До этого Рухани заявлял, что американскому лидеру не следует играть с огнем, и что тот не вправе подстрекать иранцев.

Отношения двух стран накалились после того, как в мае Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.

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