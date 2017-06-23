Лидер «Хезболлы» рассказал о возможной войне мусульманского мира с Израилем

В будущей войне между Израилем и Сирией или Ливаном примут участие множество бойцов из Ирана, Ирака и Йемена. Об этом заявил лидер военизированной шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла, его слова передает Reuters.

Материалы по теме Третий фронт Готова ли «Хезболла» воевать с Израилем

«Израильские супостаты должны знать, что если Израиль развяжет войну с Сирией и Ливаном <...> это может привлечь тысячи, даже сотни тысяч бойцов со всего арабского и исламского мира», — пояснил он, отметив, что официально государства региона в нее могут и не вмешиваться.

Насралла уточнил, что многие воюющие в сирийской гражданской войне на стороне официального президента Башара Асада силы могут принять участие в таком вероятном конфликте.

Противостояние Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство». На стороне официального Дамаска сражаются многие шиитские группировки, в том числе и «Хезболла».