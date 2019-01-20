Премьер Израиля рассказал о борьбе с иранцами в Сирии

Противодействие военному присутствию Ирана в Сирии — это постоянная политика Израиля. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в Чаде после удара израильской авиации по сирийской территории, передает РИА Новости.

По его словам, Израиль противодействует попыткам иранцев закрепиться в Сирии. Еврейское государство также старается нанести урон тем, кто пытается ему навредить.

«Эта политика не меняется, когда я в Израиле, не меняется она, и когда я нахожусь с историческим визитом в Чаде», — приводит слова премьера его канцелярия. В африканской стране Нетаньяху находится с однодневным визитом.

Ранее 20 января сообщалось, что системы ПВО Сирии отразили израильскую атаку. По данным Национального центра управления обороной России, при этом использовались зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и ЗРК «Бук», которые сбили семь ракет.

Материалы по теме «Мы можем помочь наладить отношения с США» Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии

Удар нанесли четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря. Он был направлен на крупнейший аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска. Его инфраструктура не пострадала, жертв и разрушений нет.

13 января Нетаньяху объяснил авиаудары по Сирии тем, что там располагаются иранские объекты и склады. Он указал, что страна продолжит и впредь атаковать иранские позиции на сирийской территории.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!