Путин отреагировал на выход Ирана из ядерной сделки

Президент России Владимир Путин рассказал, что сожалеет о разрушении ядерной сделки по Ирану, и назвал эту страну самым «проверяемым» и «прозрачным» государством. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция известна всем партнерам, в том числе американским, мы выступали за сохранение этой договоренности», — отметил глава государства. «Россия — не пожарная команда. Мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит», — добавил он.

Ранее 15 мая сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Теперь Тегеран может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство Исламской Республики заявило, что пойдет на эти шаги, если другие участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.

В Кремле возложили ответственность за выход Ирана из ядерной сделки на США. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Иран принимает эти решения не по собственной инициативе, а в качестве ответа на давление извне.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер вступил в силу в ноябре. Санкции распространялись на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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