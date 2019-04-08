В США устали от антироссийских санкций

В Конгрессе США потеряли интерес к санкциям в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Подобную тенденцию отметил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио — автор одного из последних законопроектов об антироссийских мерах. «Здесь в последнее время наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, нам удастся привлечь побольше людей», — отметил он.

Агентство пишет, что антироссийские предложения активно обсуждались в Конгрессе в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп отказался осудить Россию за вмешательство в американские выборы. Однако предложения заглохли после промежуточных выборов в ноябре 2018-го и были отложены из-за шатдауна в начале 2019-го.

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Bloomberg добавляет, что парламентарии желают вводить более серьезные меры в отношении России за ее действия против США и других стран, однако у них нет единого мнения, как правильно донести американскую позицию до Москвы. В то же время законопроекты достаточно трудно провести через обе палаты Конгресса, контролируемые разными партиями, когда президент страны эти документы не поддерживает.

Как отмечается, депутаты также опасаются непредвиденных экономических последствий. «Санкции — это обоюдоострый меч, — указал сенатор-республиканец Рон Джонсон. — Нам действительно нужно сделать небольшой шаг назад, оценить, где мы находимся и что можем сделать».

Ранее в апреле Рубио вместе с членом Демократической партии Крисом Ван Холленом внес законопроект о новых санкциях против России в случае вмешательства в выборы в США (DETER). В феврале Конгресс опубликовал проект закона о введении новых санкций в отношении России (DASKA), который, в частности накладывает запрет на операции с российским госдолгом.

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