В США решили защититься от российского вмешательства в выборы

Американские сенаторы в среду, 3 апреля, внесут законопроект о новых санкциях против России в случае вмешательства в выборы в США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авторами документа «о сдерживании» стали представитель Республиканской партии Марко Рубио и член Демократической партии Крис Ван Холлен. Предполагается, что за противоправные действия России либо иного государства во время выборов последуют жесткие санкции в отношении суверенного долга, банковской, энергетической и оборонной отраслей.

Определять, было ли иностранное вмешательство в избирательный процесс, должен директор Национальной разведки США. На это у него будет 30 дней после любых федеральных выборов. При положительном ответе санкции в обязательном порядке будут введены в действие.

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Новый закон предполагает, что под ограничения могут попасть два или более российских банков из следующего списка: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», Внешэкономбанк и «Россельхозбанк». Также будут запрещены все операции по суверенному долгу России под юрисдикцией США.

В конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года. С мая 2017 года он расследовал вмешательство Москвы в избирательный процесс, а также изучал связи штаба Трампа с российской стороной.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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